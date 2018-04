Subsidies voor zwaluwnesten 26 april 2018

Zwaluwen houden ervan om in de nabijheid van mensen te vertoeven. Boerenzwaluwen vliegen graag in en uit onze stallen, huiszwaluwen nestelen onder dakgoten en gierzwaluwen zoeken gaatjes op in allerlei gebouwen. Tegenwoordig krijgen gevels echter een strakke look zonder imperfecties of uitstekende partijen. Weinig mensen weten dat ze met een paar kleine ingrepen hun 'vrienden aan huis' kunnen behouden. De milieudienst van Kruibeke voorziet een jaarlijkse subsidie voor bewoonde nesten van huiszwaluwen en boerenzwaluwen. Afhankelijk van het aantal bezette nesten, varieert de toelage van 25 tot 65 euro. Een aanvraag indienen kan van 1 mei tot 30 juni. Voor gierzwaluwen voorziet het Regionaal Landschap Schelde-Durme (info@rlsd.be of 052 33 89 10 een eenmalige toelage van 50 euro per nestplaats (max. 250 euro). Alle info op www.kruibeke.be. (PKM)