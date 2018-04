Subsidie voor bufferzone langs Barbierbeek 24 april 2018

Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) heeft subsidies vrijgemaakt voor de aanleg van bufferzones langsheen de Barbierbeek. Die ontspringt in Temse en loopt door Sint-Niklaas, Beveren en Kruibeke. In Kruibeke zijn er regelmatig problemen omdat de Barbierbeek buiten haar oevers treedt.





De bedoeling is nu bufferzones aan te leggen zodat het water meer ruimte krijgt. Dat zal in samenwerking gebeuren met landbouwers die in de beekvallei actief zijn.





In totaal werden er in heel Vlaanderen 40 initiatieven ingediend voor het programma Water-Land-Schap. De Vlaamse Landmaatschappij selecteerde daaruit 14 projecten waarvoor in totaal 5 miljoen euro is voorzien door minister Schauvliege. (PKM)