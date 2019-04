Studenten brengen Zoë de Feltz opnieuw tot leven met unieke filmbewerking van schilderijen Voormalige kasteelbewoonster centraal in nieuw toeristisch seizoen Kristof Pieters

02 april 2019

16u55 0 Kruibeke Wie meer te weten wil komen over de mysterieuze figuur van Zoë de Feltz, kan dit vanaf nu gaan ontdekken in het kasteel Wissekerke. De voormalige kasteelbewoonster die verbonden was aan het hof van Napoleon, werd opnieuw tot leven gewerkt met een unieke filmbewerking van een aantal schilderijen.

De naam Zoë de Feltz zal bij weinig mensen een belletje doen rinkelen, maar begin 19e eeuw behoorde ze tot één van de meest vooraanstaande families van het land. Ze was hofdame van de Franse keizerin Louise Marie en getrouwd met burggraaf Vilain XIIII. Zoë de Feltz is vooral bekend dankzij haar portret geschilderd door Jacques-Louis David, hofschilder van de Franse keizer. Het meesterwerk hangt in de National Gallery in Londen.

Opnieuw tot leven gebracht

De dienst Toerisme besloot het boeiende leven van de gravin eens in de schijnwerpers te zetten in het nieuwe toeristisch seizoen. “We zijn hiervoor in zee gegaan met vijf talentvolle laatstejaarsstudenten van de beste gameschool ter wereld, DAE Howest in Kortrijk”, vertelt diensthoofd Annelies Tyberghein. “Ze zijn er met digitale technieken in geslaagd om de vroegere adellijke bewoonster van het kasteel Wissekerke opnieuw tot leven te brengen met een filmbewerking van een aantal schilderijen.”

De film wordt vertoond via een scherm dat tussen de andere schilderijen hangt. De gemeente Kruibeke ging voor dit project ook een partnership aan met het Diamantmuseum in Antwerpen. “Hier schittert immers de prachtige diamanten halsketting van Zoë De Feltz, die ze kreeg van Napoleon. Een toegangsticket van kasteel Wissekerke geeft je voortaan 15 procent korting op de toegangsprijs voor een bezoek aan het Diamantmuseum. Met de Waterbus ligt het museum trouwens slechts op 30 minuten varen van het kasteeldomein.” Inwoners van Kruibeke, die het kasteel gratis bezoeken, zullen in het najaar van 2019 een kortingsbon ontvangen via het gemeentelijk informatieblad. Bezoekers van het Diamantmuseum kunnen aan de hand van een QR-code bij de halsketting ook de digitale film over Zoë De Feltz bekijken via hun smartphone.

Unieke kijk op kasteel

Schepen van Toerisme Filip Vercauteren is opgezet met de samenwerking. “Onze dienst Toerisme pakt het toeristisch beleid steeds professioneler en klantgerichter aan. De samenwerking met een Antwerps topmuseum is hiervan het resultaat. We zullen zo zeker extra toeristen over de vloer krijgen. We willen die trend de volgende jaren zeker verder zetten.”

Met vakmanschap als thema, krijg het publiek tijdens Erfgoeddag op 28 april ook nog een unieke kijk op de makers van het Kasteel Wissekerke. Op het gelijkvloers onthullen de gidsen dan alle geheimen over enkele bijzondere objecten en de conservator-restaurator vertelt over de schildertechnieken die hij gebruikt om het kasteel terug een 19e-eeuwse ‘look & feel’ te geven. Op Erfgoeddag zal ook een nieuwe ruimte op de eerste verdieping van het kasteel geopend worden, waar het parket in zijn oorspronkelijke staat is gerestaureerd. Kinderen hoeven zich niet te vervelen. Het uniek speeltuig Den Draad van Cathy Bertel wacht op hen voor het kasteel. Hier ontdekken ze spelenderwijs het handgemaakt haakwerk, een 19e-eeuwse techniek om goedkoper en sneller kantwerk te vervaardigen. Daarnaast kunnen de kinderen als echte kasteeldames of -heren een ritje maken op de pony’s.