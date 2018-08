Straattheater maakt het succes van Bazel Parkt 27 augustus 2018

02u27 0 Kruibeke Het familiefestival Bazel Parkt mocht afgelopen zaterdag 3.200 bezoekers verwelkomen.

Na de XL-editie voor het tienjarig bestaan vorig jaar, werd het programma deze keer opnieuw wat afgeslankt. Maar dat had duidelijk geen weerslag op de bezoekerscijfers. "Dit hebben we vooral te danken aan het straattheater, waar we dit jaar extra op ingezet hebben", zegt mede-organisator Kevin Vergauwen. "Daardoor hadden we 's middags een iets ander publiek dan 's avonds. Families met kinderen zakten vooral af voor het straattheater en de animatie overdag, terwijl we 's avonds een iets ouder publiek voor de muziek mochten verwelkomen. Maar we konden toch maar liefst zevenhonderd kinderen jonger dan 12 jaar registreren. We moeten alles nu nog grondig evalueren, maar ik denk dat we de volgende jaren zeker doorgaan met deze formule." (PKM)