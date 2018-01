Stormwind nekt 'onmisbare ballon' De Dulpop VERWOESTE LUCHTDRAAGHAL GEEN MATCH TEGEN EXTREEM WEER KRISTOF PIETERS

19 januari 2018

02u28 0 Kruibeke De luchtdraaghal van het sportcomplex De Dulpop in Bazel is gisteren gescheurd en volledig vernield als gevolg van de storm. Een zaalwachter moest rennen voor zijn leven, maar bleef gelukkig ongedeerd. De clubs zijn gisteren op de hoogte gebracht en de gemeente is duchtig op zoek naar oplossingen.

Door het stormweer had de Sportdienst gisteren wijselijk beslist om geen bezoekers toe te laten in de luchtdraaghal. Gelukkig maar, want van de constructie bleef enkele uren later niks meer over. De vernieling gebeurde voor de ogen van de zaalwachter. "Hij was ter plaatse omdat een nooddeur was opengewaaid", vertelt burgemeester Jos Stassen. "Hij kreeg de deur maar met de grootste moeite terug dicht, maar op dat moment waaide aan de andere zijde een deur open en kreeg de wind vrij spel onder de ballon. Vanaf dan is het enorm snel gegaan. De ballon is beginnen scheuren en de zaalwachter moest lopen voor zijn leven. Enkele seconden later was de hele constructie weg. Het is alsof het zeil met een mes is afgesneden. De kracht van de wind moet enorm geweest zijn."





Nadat de wind was gaan liggen, kwamen de gemeentediensten ter plaatse voor de opruimingswerken. De restanten van de ballon werden met een kraan in een container verzameld. De sporttoestellen die het overleefd hadden, werden opzij gehouden. De ringdijk bleef ter hoogte van het sportcomplex wel afgesloten omwille van veiligheidsredenen. Het risico bestond namelijk dat er nog stukken zeil door de wind werden meegenomen.





De vernieling van de luchtdraaghal is een zware tegenslag voor de gemeente. De hal werd immers nog heel intensief gebruikt.





Tennisspelers

De luchtdraaghal, in de volksmond bekend als 'de ballon', werd in maart 2001 aangekocht na de verwoestende brand in sporthal De Dulpop. Bedoeling was de getroffen sportclubs tijdelijk onderdak te bieden. De sportballon werd neergepoot tussen de voetbalterreinen en de parking. Na de heropbouw van de sporthal besliste het gemeentebestuur echter de luchtdraaghal te laten staan. De nood aan sportinfrastructuur was intussen zo groot dat de ballon onmisbaar geworden was. De grootste gebruikers zijn individuele tennisspelers. Die zijn met zo'n 270, maar ook scholen zijn trouwe klanten. Verder wordt er ook basket en volleybal gespeeld.





De gemeente had al een studie laten maken voor de uitbreiding van sporthal De Dulpop, maar het gaat om een enorm grote investering en daarom werd het dossier in de koelkast gezet voor de volgende legislatuur. "De luchtdraaghal vertoonde al langer tekenen van slijtage", erkent burgemeester Stassen. "Recent was het dak ook naar beneden gekomen door de zware sneeuwval. We hebben daarna de veiligheid uitgebreid getest.Een scenario met de stormwind van vandaag hadden we echter niet voor ogen."





Sportkampenstop

Volgens Stassen zou ook een nieuwe sporthal naast De Dulpop geen zaligmakende oplossing geweest zijn. "In de luchtdraaghal ligt namelijk een verende vloer die vooral voor tennis geschikt is. Tennis kan men niet spelen in een traditionele sporthal. We gaan nu bekijken of we bij overdekte tennishallen in de buurt afspraken kunnen maken om ons te depanneren. De inschrijvingen voor de sportkampen in de krokusvakantie zijn alvast stopgezet, want ook hiervoor werd de hal gebruikt. Het college zal zich zo snel mogelijk buigen over een oplossing. Mogelijk kiezen we opnieuw voor een tijdelijke dakconstructie. In ieder geval zullen we de clubs zeker niet in de kou laten staan."