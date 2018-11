Stil protest voor aanvang van gemeenteraad Kristof Pieters

05 november 2018

21u20 8 Kruibeke Een delegatie kiezers en sympathisanten van SamenVoorKruibeke heeft maandagavond een stil protest gehouden aan het kasteel Wissekerke voor aanvang van de gemeenteraad. Ze protesteren tegen de coalitie die SamenVoorKruibeke als grootste partij buitenspel heeft gezet.

Burgemeester Jos Stassen sprak de mensen toe en bedankte hen voor de steun. Heel wat aanwezigen woonden daarna de gemeenteraadszitting bij die overigens zonder incidenten verliep en op een half uur tijd was afgehandeld. De sfeer was wel om te snijden. De twee coalitiepartners SamenVoorKruibeke en CD&V hadden elkaar niet meer gezien na de verkiezingen. De schepencolleges worden voorlopig volledig digitaal afgehandeld. Het gaat weliswaar toch maar om lopende zaken. CD&V sloot namelijk een coalitie met N-VA en hiermee werd SamenVoorKruibeke, ondanks een grote verkiezingsoverwinning, aan de kant geschoven. Dit kon enkel doordat Antoine Denert zijn eigen mandatarissen afstond aan N-VA. Enkel op die manier kon een meerderheid worden gevormd.

Voor aanvang van de gemeenteraad werd een spandoek ontrold en toonden de sympathisanten van SamenVoorKruibeke wat ze vinden van de gang van zaken. De overeenkomst tussen CD&V en N-VA wordt door hen intussen de ‘judascoalitie’ genoemd. Op de gemeenteraad klonk wel gemor op de banken van N-VA. De partij vindt dat ze ten onrechte wordt afgeschilderd als een ‘echtbreekster’ en is de polarisatie beu.

Het politiek koningsdrama is alleszins nog altijd aan het nazinderen in Kruibeke. Dat ervaart ook Jos Stassen. “Ik word nog dagelijks door mensen aangesproken over hetgeen er gebeurd is”, vertelt hij. “Dat er zoveel de moeite nemen om naar de gemeenteraad af te zakken, bewijst eveneens hoe dit de gemoederen doet beroeren. Ik ben er zelf van geschrokken dat dit zo’n grote impact heeft.”