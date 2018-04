Sterke handen trekken Kikvorst-totempaal recht 25 april 2018

Een aantal sterke handen hebben een nieuwe, maar loodzware totempaal rechtgetrokken in het Kikvorstbos. De totem is net als het vorige exemplaar van een vijftal jaar geleden van de hand van kunstenaar Paul De Wachter. Hij maakte deze naar een ontwerp dat gemaakt werd in samenwerking van de kinderen van het jeugdatelier. "Ik ben er drie maanden mee bezig geweest", vertelt hij. "Vooral het verwijderen van de schors was een enorme klus. In de figuren herken je onder meer een vos en centraal koning Kikvorst." De grote totem werd gebeeldhouwd uit een acaciaboom uit Steendorp en werd geschonken door het Agentschap Natuur en Bos. Dit duurzame hout moet 30 jaar meegaan. De vorige totem was nogal snel aan het rotten. Door het riscio werd hij daarom geveld. Met vereende krachten werd de nieuw totem manueel rechtgetrokken. "Ik vind het fantastisch dat dit allemaal gerealiseerd kan worden zonder geld", zegt Johan Arnhout, bezieler van het speelbos. "Alles draait rond de goodwill van vele vrijwilligers die deze plek een warm hart toedragen." Het perceel van het Kikvorstbos is eigendom van Waterwegen en Zeekanaal, maar werd in erfpacht gegeven aan de gemeente. "En het zal nog verder uitgebreid worden", kondigt schepen Erik Blommaert aan. "De werking van de aanpalende 'Tuin van Eden' is stopgezet en we willen dat perceel nu toevoegen aan het speelbos." (PKM)