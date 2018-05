Sportdienst neemt senioren mee naar zee 01 juni 2018

02u39 0

De gemeentelijke sportdienst organiseert in samenwerking met de sport- en seniorenraad een seniorenmidweek aan zee van 27 tot en met 31 augustus. Voor de kostprijs van 384 euro per persoon verblijf je 4 dagen vol pension in vakantieverblijf "Vayamundo" in Oostende. Het busvervoer, de verzekering, begeleiding door monitoren van de sportdienst en geplande uitstappen zijn eveneens in de prijs inbegrepen. Wie een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds of een specifieke uitkering ontvangt, kan tot 50 euro korting krijgen. Inschrijven via tel. 03 740 02 52 of rechtstreeks bij de sportdienst. Snel zijn is de boodschap want de plaatsen zijn beperkt. (PKM)