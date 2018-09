Speurhond ‘gespecialiseerd’ in transmigranten Kristof Pieters

05 september 2018

De federale politie zette vandaag een speurhond in die ‘gespecialiseerd’ is in het opsporen van transmigranten. “Deze border collie is in de eerste plaats getraind voor het opsporen van mensen”, legt de hondengeleider uit. “Maar het is wel een feit dat een speurhond zich door ervaren kan specialiseren. De hond ruikt in principe alle sporen van mensen maar omdat we hem zo vaak inzetten voor controleacties naar transmigranten, zal hij vooral blaffen als er zich vluchtelingen hebben verstopt in vrachtwagens.” Hoe de hond een onderscheid kan maken? “Dat heeft te maken met lichaamsgeuren”, legt de hondengeleider uit. “Transmigranten hebben een ander eetpatroon dan Europeanen en gebruiken vooral meer en andere kruiden. Een speurhond kan hierdoor een onderscheid maken.”

