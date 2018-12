Sociale moestuin verhuist en breidt uit Nieuwe vzw zet schouders onder Vasse Kweek Kristof Pieters

04u30 0 Kruibeke Een nieuwe ploeg mensen gaat de schouders zetten onder een project van een sociale moestuin in de Wilgenstraat in Kruibeke. Vasse Kweek wordt nu een volwaardige vzw die ook beroep kan doen op subsidies. De tuin zelf verhuist naar een ander en groter perceel in de Wilgenstraat. Uiteraard blijven mensen met een verstandelijke beperking dé motor van het hele project.

‘Vasse Kweek’ is een project van tuinaanlegger Tom Lemaire dat een tiental jongeren met een verstandelijke beperking elke vrijdag groene vingers bezorgt. Iedereen kan er op zijn eigen tempo en mogelijkheden meewerken bij het kweken van groenten en fruit. Lemaire werkte in een vorig leven in een beschutte werkplaats en met dit project combineert hij zijn passie voor tuinieren met zijn sociale bewogenheid. Lemaire ging voor dit project twee jaar geleden aankloppen bij zijn buurman Marc De Kinders die kiwibessen teelt in een serre in de Wilgenstraat. Die heeft nu echter zelf nood aan de grond waardoor de sociale moestuin verhuist naar de overkant van de straat op een terrein van Gunter De Bruyn. De initiatiefnemers willen het project immers niet verloren laten gaan. “Die jongeren zijn enorm gemotiveerd. Natuurlijk vragen ze wel intensieve begeleiding maar het is hartverwarmend als je ziet hoe gelukkig ze hier rondlopen.”

Omdat het voor Tom Lemaire wat zwaar werd om alleen te dragen is nu ook een vzw opgericht met mensen die mee de schouders zetten onder het project. Het gaat om Annick De Backer, Gunter De Bruyn, Kathleen Verbeeck, Nicky Van Laeken en Herman Bryssinck. “De verhuis brengt heel wat werk met zich mee maar op de nieuwe locatie gaat er ook meer plaats zijn om de moestuin nog verder uit te breiden”, vertelt Nicky Van Laeken. “Daarom is het goed dat er nu een ploeg mensen klaar staat om te helpen. Bovendien biedt een vzw ook de mogelijkheid om subsidies aan te vragen. We moeten de nieuwe moestuin nog verder aanleggen maar vanaf half april zal er opnieuw getuinierd kunnen worden”, “We hebben hier ook meer plaats ter beschikking. Er komt ook een winkeltje en een pop-up bar. Uiteraard blijven we samenwerken met leerlingen van SBSO De Baken uit Sint-Niklaas. Zij zullen regelmatig zelf groenten en fruit aan de man brengen op de boerenmarkt.”

Om de nieuwe locatie en vzw wat bekend te maken organiseert Vasse Kweek drie weekends op rij het winterevenement ‘Vasse Kerst’. Dit gaat gepaard met een opendeur en een kerstboomverkoop. Je kan er een kerstboom kopen in alle maten. “Van elke verkochte kerstboom gaat 1 euro naar de natuurvereniging Kruin. We zullen ook onze pop-up bar al een eerste keer openen en de verkoop van de drankjes gaat naar onze eigen vzw. Er zal trouwens een nieuw Kruibeeks biertje geserveerd worden.”

