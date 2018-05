Snelheidsbeperking op komst voor Gauwstraat 29 mei 2018

Het gemeentebestuur wil op korte termijn een snelheidsbeperking invoeren in de Gauwstraat in Bazel. Vooral op het kruispunt met de Heirstraat gebeuren regelmatig ongevallen. "De snelheid is vaak te hoog", weet Caroline Vermeulen (N-VA). Ze vraagt daarom de wegmarkeringen te herschilderen zodat ze terug beter zichtbaar zijn en bijkomende wegmarkeringen te voorzien op de Heirstraat in de buurt van dit gevaarlijk punt zodat bestuurders aangezet worden om hun snelheid te verlagen. Volgens burgemeester Stassen is de gemeente volop bezig om stelselmatig snelheidsbeperkingen in te voeren in landelijke straten. De Gauwstraat zal binnenkort volgen. (PKM)