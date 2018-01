Smallere Holsthumstraat om sluipverkeer te weren 02u46 0

Het gemeentebestuur van Kruibeke heeft een bouwaanvraag ingediend voor de heraanleg van de Holsthumstraat. In de zone vanaf de Bazelstraat tot de





aanzet van de Polderstraat zal de straat over de volledige breedte heraangelegd worden. De rijbaan zal versmald worden naar 4,3 meter en er komt asfalt in plaats van het huidige beton. Dit geeft plaats voor een voetpad van gemiddeld anderhalve meter en parkeerstroken van 1,85 meter. De bestaande aansluiting met de Bazelstraat wordt aangepast. De nieuwe inrit wordt versmald met behulp van groenzones, bomen en zitbanken. Zowel het brandweermonument als de vredesboom zullen hiervoor wel verplaatst moeten worden. Verder worden in de straat zelf asverschuivingen voorzien om de snelheid te beperken. De werken zullen na Pasen starten en nemen slechts 60 werkdagen in beslag. Na de heraanleg zal een zone 30 worden ingevoerd. Met alle ingrepen wil de gemeente paal en perk stellen aan het sluipverkeer. Er is wel ongerustheid over het verplaatsen van de vredesboom. Die werd in 1985 aangeplant door de brandweer van het Duitse dorpje Holsthum, waarmee de gemeente sinds 1965 verbroederd is. Nadien kwam er ook een monument bij voor de hulpdiensten en vindt hier jaarlijks een herdenkingsplechtigheid plaats op 11 september. Het gemeentebestuur verzekert dat men behoedzaam tewerk zal gaan en een boomchirurg wil inschakelen om de verhuis in goede banen te leiden. (PKM)