Sint-Joris op zoek naar 'Slimste Mens'

Op vrijdag 26 januari organiseert het Sint-Jorisinstituut haar traditionele Sint-Jorisquiz in de sportzaal van de school.

"Het is reeds de 17de editie en meteen een vaste waarde geworden in het quizlandschap van de Bazel en omgeving", zegt directeur Karl Fievez. "Ook dit jaar nodigen we iedereen uit om met een ploeg van maximum vijf personen een leuke avond te beleven." Dit jaar zijn er vragenrondes voorzien over muziek, wetenschappen, film, sport, actualiteit, puzzels, gastronomie, 'Slimste Mens', bieren en Vlaanderen vakantieland. Elke deelnemer gaat met een prijs naar huis. Wie wil deelnemen, kan nog inschrijven via het secretariaat van de school of via de schoolwebsite





www.sintjorisbazel.be (PKM)