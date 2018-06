Sint-Joris in kwartfinale van Eurobot 21 juni 2018

De leerlingen van het Sint-Jorisinstituut in Bazel hebben het tot in de kwartfinale geschopt van de wedstrijd Eurobot Junior in het Franse Cachan nabij Parijs. Het is het verlengstuk van de Eurobot Junior Belgique waar de leerlingen zich dankzij een 4de plaats konden kwalificeren voor de Europese versie. Hierbij moesten ze het opnemen tegen 18 geselecteerde ploegen uit onder meer Turkije, Rusland en Frankrijk. De opdracht van dit jaar stond in het thema 'Robots bouwen een stad'.





Sint-Joris eindigde bij de beste 8 ploegen. "Bovendien was de verbroedering met de andere ploegen meer dan geslaagd er werden er volop contactgegevens uitgewisseld", klinkt het tevreden.











(PKM)