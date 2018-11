Sint-Joris eet spaghetti voor heraanleg speelplaats Kristof Pieters

19 november 2018

Leerlingen, ouders, oud-leerlingen en sympathisanten zakten afgelopen vrijdag massaal af naar het Sint-Jorisinstituut in Bazel voor een groot spaghettifestijn. Na een aperitief kon men aanschuiven voor de bestelde maaltijd die bestond uit spaghetti of een croque Sint-Joris. Terwijl de opbrengst van de vorige edities steevast naar een ‘goed doel’ ging, was er deze keer gekozen om de winst in eigen huis te houden. “Het uiteindelijk resultaat wordt gespendeerd aan het speelplaatsproject van de eigen school,” zegt Sarah Kuppens, leerkracht en één van de bezielers van deze avond. “Ook de opbrengsten van een aantal andere activiteiten die dit schooljaar worden georganiseerd, zullen daaraan worden besteed”, vult collega Kristel Saerens aan. “De leerlingen vragen namelijk al jaren om de speelplaats aantrekkelijker te maken, bijvoorbeeld met wat meer groen. Daarom willen we op de speelplaats een groene plek creëren waar ze tot rust kunnen komen, stoom kunnen aflaten of gewoon even kunnen zitten.” Na deze avond zal het spaarpotje al mooi aangevuld zijn.