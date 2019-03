Sint-Jan Berchmansschool combineert klimaatmars met inzameling van zwerfvuil Kristof Pieters

22 maart 2019

18u57 0 Kruibeke Zo’n 200 leerlingen van de vrije basisschool Sint-Jan Berchmans uit Rupelmonde zijn vrijdag door de straten van Rupelmonde getrokken om meer aandacht te vragen voor het milieu en de klimaatopwarming.

De leerlingen waren niet alleen gewapend met protestborden maar ook met vuilniszakken want ze combineerden de mars met de inzameling van zwerfvuil. In de klas kregen ze vooraf les over de problematiek. Op het einde van de stoet werd er op de speelplaats nog een foto gemaakt van een kring in een hartvorm, dit speciaal voor Sarah uit het zesde leerjaar die momenteel in het ziekenhuis verblijft.