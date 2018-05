Sigrid Moens geen kandidaat om zichzelf op te volgen 25 mei 2018

02u42 0

Gemeentesecretaris Sigrid Moens is geen kandidaat om zichzelf op te volgen in de nieuwe geïntegreerde structuur voor de gemeentelijke administratie en het OCMW. De functie van secretaris verdwijnt, maar wordt vervangen door algemeen directeur. Het ambt van ontvanger wordt vervangen door de functie van financieel directeur. De huidige secretarissen van gemeente en OCMW zijn natuurlijk het best geplaatst voor de functie van algemeen directeur gezien hun kennis en ervaring. Ze kregen daarom de voorkeur, maar Moens heeft intussen beslist zich geen kandidaat te stellen. Ze zal wellicht wel de rol van adjunct op zich nemen. (PKM)