Schuurbrandje 20 maart 2018

De brandweer van de posten Kruibeke en Temse van de hulpverleningszone Waasland zijn zondagmiddag om 12.30 uur uitgerukt naar de Hoogstraat in Bazel. Daar was brand ontstaan in een oude schuur naast een woning. De brandweerpost Kruibeke was zeer snel ter plaatse, de brandweermannen waren net terug in de kazerne na een oefening en konden al meteen terug vertrekken. Bij hun aankomst stond een stapel karton in brand. De brandhaar was gelukkig snel geblust en de schade bleef beperkt tot wat materiaal, waaronder een zitmaaier. Niemand raakte gewond. (PKM)