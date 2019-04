Scholieren sponsoren voedselpakketten voor Jemen Kristof Pieters

08 april 2019

12u11 1 Kruibeke Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde de gemeentelijke basisschool De Eenhoorn een sponsortocht voor een goed doel. Dit jaar gaat de opbrengst naar de vzw KRAL die met het geld voedselpakketten zal aankopen voor Al Udayn in Jemen, een dorp waarmee Kruibeke verzusterd is.

In aanloop van deze solidariteitsactie kwamen enkele medewerkers van de Kruibeekse werkgroep KRAL op school uitleg geven over de hongersnood in Jemen. Vervolgens maakten alle leerlingen per klas een mooie wandeling. Ze lieten zich hiervoor steunen door familie, buren en vrienden. Per 15 euro kan er een voedselpakket (rijst, suiker, olie en bloem) worden aangekocht. Om te volgen hoeveel pakketten ze bij elkaar gewandeld hadden, kleefden de leerlingen prenten van de verdiende voedselpakketten op afbeeldingen van vrachtwagens. In totaal werd er 4.000 euro ingezameld, goed voor meer dan 266 voedselpakketten.