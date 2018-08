Schellekesfeesten houden traditie levend 04 augustus 2018

Dit weekend vinden in Rupelmonde de 'Schellekesfeesten' plaats, naar de wijk 't Schelleke, de oudste en meest volkse wijk van Rupelmonde. De traditionele kermis bestaat er al sinds 1947, maar gefeest wordt er al sinds de 18de eeuw. Folklore is er altijd blijven bestaan, in de wijk met de smalle straatjes waar vroeger vele schippersfamilies woonden. Op 4, 5 en 6 augustus brengen reuzen, oude ambachten én vuurwerk er opnieuw heel wat leven én nostalgie. De feesten gaan van start met de aanstelling van de wijkburgemeester en champetter vandaag. Daarna volgt er een muzikale rondgang met haltes aan verschillende kroegen, waar de typische volksspelen van onder het stof gehaald worden. Tijdens deze rondgang dansen de wijkreuzen de feesten in. Daarna volgen optredens aan de Kaai en een spetterend muzikaal vuurwerk. Ondanks de droogte mag dat toch plaatsvinden, omdat het op een ponton op de Schelde afgeschoten wordt. Zondag is de hoogdag met demonstraties van oude ambachten. Om 15 uur wordt Rupelmonde door de vereniging 'Reuzen in Vlaanderen' ook officieel erkend als 'Reuzenvriendelijke gemeente', door de al decennialange inspanningen van de reuzengilde vzw Het Schelleke. Om 16.30 uur volgt de internationale reuzenstoet. (JVS)