Scheldedijk afgesloten wegens springtij en felle wind Kristof Pieters

08 januari 2019

16u15 10 Kruibeke De Scheldedijk in Kruibeke is dinsdagmiddag om 16 uur afgesloten om veiligheidsredenen. Door een combinatie van felle wind met springtij bestaat de kans dat er water over de overloopdijk zal stromen.

In januari vorig jaar trad het gecontroleerd overstromingsgebied in Kruibeke voor de eerste keer in werking en ook nu is er een kans dat er water in de Polders van Kruibeke zal stromen onder invloed van een sterke wind uit het Noordwesten in combinatie met springtij. In het binnenland wordt windkracht 5-6 voorspeld en dit gaat tot windkracht 7 aan zee waardoor er verhoogde waterstanden optreden.

Rond 17.10 uur is het hoogwater in Antwerpen en er wordt een peil verwacht van 6,53 tot 6,73 TAW. Hiermee is de waakdrempel overschreden. Tijdens dit springtij bestaat de kans dat er via de overloopdijk langs de Schelde enkele centimeters water het gecontroleerd overstromingsgebied in binnenlopen.

De gemeente, de hulpdiensten en de Vlaamse Waterweg treffen daarom de nodige voorzorgsmaatregelen. De overloopdijk tussen Kruibeke en Rupelmonde langsheen de Schelde wordt afgesloten vanaf 16 uur. Het is in het belang van de veiligheid dat iedereen deze maatregelen respecteert. De lokale politie zal systematisch controle doen.

De gemeentediensten zullen de Scheldedijk na controle opnieuw vrijgeven, ten vroegste vanaf woensdagochtend 8 uur.

De steiger van Hoboken komt bij de verwachte waterstanden onder water te staan waardoor de overzetdienst met Kruibeke mogelijk tijdelijke hinder ondervindt. De Waterbus zal in Kruibeke wellicht beperkte vertraging oplopen bij het aanmeren maar blijft wel gewoon in dienst. Het veer Bazel – Hemiksem ondervindt normaal gezien geen hinder en blijft gewoon in dienst.

Voor het aankomende BK Cyclocross wordt er in ieder geval geen hinder verwacht, aangezien er reeds voor de kerstvakantie werd beslist om de inwateringsconstructies van de Polders van Kruibeke af te sluiten.