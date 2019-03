Schade in kelder van woning door brandje aan kachel Kristof Pieters

In de Oud-Hoflaan in Bazel ontstond woensdag iets voor de middag een kleine brand aan een kachel in de kelder van een woning. Een isolatieplaat achter de kachel had vuur gevat wat met rookontwikkeling gepaard ging. De bewoner merkte de brand gelukkig snel op en de opgeroepen brandweer van de brandweerposten Kruibeke en Temse was zeer snel ter plaatse. Met een minimum aan blusmiddelen kregen zij de brand meteen onder controle. De schade bleef dan ook beperkt tot wat rook- en roetschade in de kelder van de woning. Er raakte niemand gewond. Preventief controleerde de brandweer ook de schouw van de woning. Tijdens de kort durende interventie was de straat even afgesloten voor het verkeer.