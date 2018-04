Ruil pesticiden voor een voegenborstel 17 april 2018

02u35 0

Op zaterdag 21 april krijgen inwoners van Kruibeke de kans om (restjes) pesticiden in te ruilen voor een voegenborstel van de Vlaamse Milieumaatschappij. De pesticiden kunnen ingeleverd worden in het recyclagepark. Daarna kan men de tuin, terras of oprit te lijf gaan met gezonde en goedwerkende alternatieven. Pesticiden zijn niet alleen ongezond, maar ook het grondwater wordt erdoor verontreinigd. Al 53 procent van alle Vlamingen gebruikt geen pesticiden meer. (PKM)