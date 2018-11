Rugzak met laptop en iPhone gestolen Kristof Pieters

23 november 2018

In de Heirstraat in Kruibeke werd er ingebroken in een woning. De voordeur van de woning werd geforceerd. Er werd een rugzak meegenomen met daarin een iPhone, laptop en enkele documenten. Er was ook een inbraakpoging in een woning in de Gauwstraat in Kruibeke. Daar werd een raam stukgeslagen aan de achterdeur. De woning werd niet betreden.