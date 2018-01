Rioleringswerken in Vossenstraat 02u47 0

Minister Joke Schauvliege trekt 900.000 euro uit voor rioleringswerken in Kruibeke. Het gaat om een traject van 1,8 kilometer in de Vossenstraat, Galgenstraat en de Melselsestraat. Langs dit traject wonen bijna 300 mensen, die vandaag hun huishoudelijk afvalwater nog steeds lozen in de lokale grachten die aansluiten op de Watermolenbeek en de Zwaluwbeek. De rioleringswerken zelf kosten ongeveer 1,2 miljoen euro, de wegeniswerken ongeveer 400.000 euro. Voor de rioleringswerken verleent de minister een subsidie van 900.000 euro. (PKM)