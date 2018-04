Rijke visvangst in Polders van Kruibeke 27 april 2018

Enkele visserijbiologen hebben een onderzoek gehouden naar welke vissoorten er zoal in de Kruibeekse wateren zwemmen.

In het bijzijn van lagereschoolleerlingen en nieuwsgierige buurtbewoners vonden ze liefst negen verschillende soorten in de fuik. Blikvangers waren een enorme zeelt van liefst 42 centimeter en een veelbelovende bittervoorn. Vooral dat laatste visje doet de ogen van de biologen echt fonkelen. "Deze soort is wel degelijk zeldzaam en het project in de Polders van Kruibeke had onder meer voor ogen om net deze vissoort een gezonde biotoop te bieden", zegt bioloog Marc Staut tevreden "De bittervoorn is een indicator voor schoon water. Dat die in de fuik zit, is een positief signaal dat de waterkwaliteit aantrekkelijk genoeg is voor deze kieskeurige zwemmer."





Wilde goudvis

Andere soorten die werden aangetroffen in de fuik zijn de rietvoorn, de wilde goudvis, de blankvoorn en de driedoornige stekelbaars. Garnalen associeer je eerder met de kust, maar een brakwatersteurgarnaal bewijst dat ze ook gewoon in de beek voorkomen. Kleine keerzijde aan de medaille is dat er ook ongewenste exoten de Polders van Kruibeke binnendringen. Zo werd ook een Chinese wolhandkrab in de fuik gevonden samen met een zonnebaars en een blauwband.





"Die zien er mooi en sierlijk uit in een aquarium, maar hier in de natuur zijn ze een bedreiging voor de inheemse soorten. Vandaar dat we deze dieren hier niet terugzetten." Gelukkig is al gebleken dat de roofvissen die exoten mee in toom houden.





(PKM)