Rijbewijs van dronken fietser ingetrokken Kristof Pieters

10 december 2018

Zondagavond is in de Rupelmondestraat in Kruibeke een fietser ten val gekomen. De 50-jarige man uit Temse werd licht gewond naar het ziekenhuis overgebracht. Hij legde een positieve ademtest af. De man had 2,30 promille alcohol in zijn bloed. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken.