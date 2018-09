Reynaert start schooljaar met festival Kristof Pieters

03 september 2018

14u07 2

In de Reynaertschool in Kruibeke werd de overgang van de vakantie naar het nieuwe schooljaar ingezet op een wel erg originele manier. De leerlingen werden namelijk verwelkomd op een heus festivalterrein. Aan de ingang kregen alle scholieren een festivalbandje dat vervolgens vakkundig werd gecontroleerd en gescand door een team van Safety First. De aanleiding voor het festival is de opening van de nieuwe Middenschool Stapsteen Reyanert. “Onze basisschool krijgt er dit schooljaar een klein broertje bij”, zegt directrice Martine Goossens. “We starten met een eerste ASO-richting met 1 klasje. Dit moest uiteraard gevierd worden en dat hebben we gedaan met met een muzikale start en een DJ.”