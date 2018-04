Reynaert en Fonds 9150 vragen medicatie voor Finn 03 april 2018

Afgelopen weekend werd niet alleen de Ronde van Vlaanderen gereden. In Kruibeke schoven een honderdtal mensen de voeten onder tafel voor de 'Ronde van Finn', een initiatief van het Fonds 9150 en de basisschool Reynaert. De vedette van de dag was de driejarige Finn die aan het zeldzame Syndroom van Hunter lijdt. De opbrengst van het evenement ging niet naar Finn maar wel naar de school en hiervoor was een goede reden. Finn kan namelijk een behandeling krijgen maar de medicatie kost 9.000 euro per week en dat kan geen enkele benefiet bijeen krijgen. Daarom werd een groepsfoto genomen. De foto zal worden opgestuurd naar minister Maggie De Block met de vraag om het dossier van Finn zo snel mogelijk goed te keuren. "De belofte is gemaakt maar de bureaucratische molen draait erg traag en intussen moeten de ouders lijdzaam toezien hoe hun kind verder aftakelt terwijl een medicijn voorhanden is", klinkt het boos. (PKM)





