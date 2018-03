Restauratie van dak en gevels kerk 31 maart 2018

De gotische kerk van de parochie Onze Lieve Vrouw ten Hemel Opgenomen in Kruibeke is aan restauratie toe. De gemeenteraad van Kruibeke heeft een positief advies gegeven voor het opstarten van een restauratiedossier voor de daken en gevels van de kerk. In januari heeft het bureau Omgeving een dossier opgesteld met een raming van 1.104.428 euro. Voor de restauratiewerken wordt de hoogst mogelijke financiële tussenkomst gevraagd van de hogere overheden, 60 procent door het Vlaams Gewest en 20 procent door de provincie. De gemeente neemt 20 procent van de kosten voor haar rekening.





(PKM)