Repmond Rock schenkt 12.500 euro voor bouw jeugdlokalen Kristof Pieters

26 december 2018

10u16 0 Kruibeke De organisatoren van Repmond Rock in Rupelmonde hebben een mooie bijdrage kunnen leveren aan de bouw van nieuwe lokalen voor de scouts en chiro met een dikke cheque van 12.500 euro, de opbrengst van de voorbije editie van het festival. Het is nu enkel wachten op groen licht van de nieuwe bestuursploeg om de werken aan te vatten.

De voorbije jaren mochten de scouts en chiro van Rupelmonde elk jaar een aardig bedrag storten op hun gezamenlijke bouwrekening. Vorig jaar had het festival af te rekenen met slecht weer en kon er ‘slechts’ 6.500 euro worden overhandigd. In 2018 viel Repmond Rock samen met het festival Zonnewende maar dit keer waren de weersgoden wel gunstig gezind en kwam er een massa volk opdagen. Het festival was zelfs volledig uitverkocht. Dit leverde een recordbedrag van 12.500 euro op. In maart worden de eerste namen bekend gemaakt voor de komende editie op 21 en 22 juni.

De twee jeugdbewegingen zitten momenteel nog gehuisvest in het oude Gildenhuis van Rupelmonde maar de gebouwen zijn intussen verkocht aan een projectontwikkelaar. Normaal gezien zou de bouw van de nieuwe jeugdlokalen in de Broekstraat binnenkort van start gaan maar er is een kink in de kabel gekomen. Een landbouwer blijft de vergunning aanvechten. Bovendien wil de nieuwe bestuursploeg eerst zekerheid over de mogelijke bodemvervuiling op die plek. Wellicht zal er tijdelijk een containerdorp worden opgetrokken aan de oude scheepswerf CNR.