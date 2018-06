Repmond Rock haalt Duivelsfans op met feeststoet 25 juni 2018

Wat doe je als je festival samenvalt met een belangrijke WK-match? De fans ophalen met een heuse stoet en onder begeleiding van dj's al feestend naar het festivalterrein brengen. Repmond Rock vierde afgelopen weekend haar 25-jarig bestaan en legde de Duivelsfans extra in de watten. Na de match tegen Tunesië, die uitgezonden werd op groot scherm in Kruibeke, werden de feestgangers opgehaald door de organisatoren van Repmond Rock. Dat gebeurde met een bijzondere terreinwagen met een zware muziekinstallatie en mengpaneel waarachter het dj-duo Looz It plaatsnam. Een zeventigtal fietsers trokken zo naar het festivalterrein waar onder meer Vive La Fête, Merdan Taplak en Gers Pardoel op het podium stonden. "We hebben nog geen exacte telling gemaakt, maar we mogen zeker spreken van een enorm succes", zegt Jan De Cleen van Repmond Rock. (PKM)