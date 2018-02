Recordjaar voor Barbiergidsen SPECTACULAIRE STIJGING AANTAL BEZOEKERS VOOR POLDERS VAN KRUIBEKE KRISTOF PIETERS

24 februari 2018

02u51 0 Kruibeke De Barbiergidsen hebben een absoluut recordjaar achter de rug. Er werden in 2017 bijna 3.800 mensen rondgeleid, een stijging van bijna 70 procent. "Momenteel hebben we voldoende gidsen, maar als die stijging zich verder zet, komen we in de problemen", zegt voorzitter Dirk Gorrebeeck. Daarom is beslist een nieuwe gidsenopleiding op te starten.

De Polders van Kruibeke lokken steeds meer toeristen. Alleen de Barbiergidsen mochten het voorbije jaar 3.800 bezoekers rondleiden. Voorzitter Dirk Gorrebeeck nam een zestal jaar geleden het initiatief om een aantal ervaren gidsen te groeperen in de vereniging. "Nog tijdens de werken zijn we gestart met begeleide bezoeken aan de werf. Nu het overstromingsgebied klaar is, stijgt het aantal aanvragen spectaculair. Vooral de zogenaamde 'watervallen van Kruibeke' zijn in trek. Bij elk hoogtij kan men een vijftig meter brede waterval aanschouwen."





Nieuwe outfit

De Barbiergidsen zijn vooral actief in de Polders van Kruibeke, waar zij groepen begeleiden voor zowel natuurwandelingen als historische rondleidingen. "Het aantal gegidste bezoekers is enorm gestegen het voorbije jaar", zegt Gorrebeeck. "In 2017 hebben we bijna 3.800 mensen begeleid, een stijging van 69 procent. Daarbij was vooral de stijging van families opmerkelijk. Dat is echt wel een nieuwe tendens. Veel mensen kiezen ervoor om een familiefeestje aan te kleden met een mooie wandeling. We werken ook samen met het bedrijf WIM (Waasland Intens Meemaken) die met elektrisch treintjes in de polder rijden. Een gids is daarbij natuurlijk een echte meerwaarde."





Alle gidsen, een dertigtal, hebben intussen een nieuwe outfit gekregen die gesponsord werd door het Agentschap Natuur en Bos in het kader van het Scalluvia life project.





Gidsenopleiding

"Momenteel hebben we voldoende mensen, maar als we volgend jaar opnieuw een stijging krijgen van bijna 70 procent komen we wel in de problemen", geeft Gorrebeeck toe. "Daarom gaan we hier al op anticiperen met een nieuwe gidsenopleiding. Er zijn al een 20-tal geïnteresseerden. Een opleiding duurt al snel een jaar. Daarom dat we nu al een oproep doen naar kandidaten. Het neemt tijd in beslag voor ze ingezet kunnen worden."





Het overgrote deel van de gidsbeurten is voor verenigingen, bedrijven en families, maar occasioneel komen er ook buitenlandse toeristen. "Vorig jaar waren er enkele groepen uit Nederland en zaten we ook met een aantal groepen die meertalig waren en dan schakelen we over op het Engels. Kennis van die taal is dus ook een pluspunt voor wie Barbiergids wil worden."





Vlonderpad

Stefaan Nollet, projectingenieur bij W&Z, had voor de Barbiergidsen ook goed nieuws. Het lang beloofde vlonderpad tussen het centrum en de Scheldedijk komt er binnenkort. Sinds de ingebruikname van het overstromingsgebied moeten mensen kilometerslang omlopen om de Scheldedijk te bereiken. De vergunningsaanvraag is na vier pogingen ontvankelijk verklaard en de werken zullen in het najaar kunnen starten.





Wie interesse heeft om Barbiergids te worden, is welkom op dinsdag 27 februari om 19.30 uur in de keet op de Scheldelei in Kruibeke. Meer info: www.barbiergidsen.be