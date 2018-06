Radio Barbier helpt Repmondrock Radio in ether MUZIEKFESTIVAL VIERT 25STE VERJAARDAG MET RADIOMARATHON KRISTOF PIETERS

11 juni 2018

02u24 0 Kruibeke In Rupelmonde is gisteren een nieuwe radiozender in de ether gegaan. Repmondrock Radio is een initiatief van het gelijknamige muziekfestival en de ploeg van Radio Barbier. Naar aanleiding van de 25ste editie van het festival werd een radiofrequentie toegewezen waarop een 14-daagse radiomarathon wordt uitgezonden.

Het team van het festival Repmond Rock en de ploeg van Radio Barbier uit de jaren tachtig hebben elkaar toevallig gevonden omdat beiden het idee hadden om tijdelijk radio te maken.





Radio Barbier ging op 26 augustus 1981 op antenne maar amper vijf jaar later moest de stekker er terug uit wegens een hervorming van de frequenties. De zender kende in die korte periode wel een gigantisch succes en organiseerde fuiven, sportevenementen, busreizen en kreeg ook heel wat bekend volk voor de microfoon, van doelman Jean-Marie Pfaff tot de Franse zanger Charles Aznavour. Vorig jaar kwam het tot een reünie van alle medewerkers en werd het plan gesmeed om na dertig jaar stilte tijdelijk even weer de ether in te gaan.





Raadzaal oud-gemeentehuis

Repmond Rock liep intussen met hetzelfde idee rond. Guy Laureys, medewerker bij het festival én RBS Radio uit Zele, wou naar aanleiding van de 25ste editie van Repmond Rock een radio-marathon organiseren. "Via facebook kwam ik in contact met de ploeg van Radio Barbier en zij reageerden meteen erg enthousiast", vertelt hij. "We hebben intussen het oud-gemeentehuis ter beschikking gekregen. De vroegere raadzaal is nu omgebouwd tot radiostudio waar we ook heel wat gasten gaan ontvangen."





De uitzendingen gingen gisteren van start en zullen non-stop doorgaan tot het einde van het festival op 24 juni. Een ploeg van een vijftiental DJ's zal achter de draaiknoppen plaatsnemen. "Repmondrock Radio zendt overdag vooral praatprogramma's uit. Een twintigtal verenigingen werden uitgenodigd om zichzelf en hun activiteiten eens in het daglicht te zetten. Voor het muzikale menu is er gekozen voor een zo breed mogelijke doelgroep met popmuziek uit de laatste vier decennia." Guy is verrast door de kwaliteit onder de oude garde van Radio Barbier. "Het mag dan wel meer dan dertig jaar geleden zijn, hun stemmen klinken nog altijd als een klok", klinkt het lovend.





Repmondrock Radio kreeg uitzonderlijk een tijdelijke radiofrequentie toegewezen op 87,6 FM. "Als het initiatief aanslaat, komt er volgend jaar misschien een vervolg", laten de organisatoren weten. "Dit smaakt in ieder geval naar meer. Sommigen onder ons dromen zelfs al luidop van een permanent radiostation maar dat heeft uiteraard heel wat voeten in de aarde. Nu gaan we eerst met volle teugen genieten van de komende twee weken."