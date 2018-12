Radio Barbier en Repmond Rock gaan terug de ether in Kristof Pieters

Kruibeke Radio Barbier en Repmond Rock gaan in 2019 opnieuw samenwerken en een tijdelijk radiostation opzetten. Omdat het oude gemeentehuis van Rupelmonde intussen is afgebroken zal wel nog een alternatief gezocht moeten worden voor de tijdelijke studio.

Dit jaar werd de 25e editie van het muziekfestival Repmond Rock extra opgevrolijkt door de aanwezigheid van Repmond Rock Radio, een tijdelijk lokaal radiostation dat van 10 tot 23 juni 2018 te beluisteren was via het internet en op FM in de streek van Groot-Kruibeke. “Het radiostation bleek een uitstekende motor voor het festival te zijn want op enkele plaatsen na was Repmond Rock geheel uitverkocht”, zegt Marc Van de Velde van Radio Barbier. Inhoudelijk werd voor de programma’s beroep gedaan op de medewerkers van Radio Barbier. Dit lokale radiostation uit Kruibeke was al sinds 1986 uit de ether, maar gaf nu gestalte aan Repmond Rock Radio, met succes.

Ook in 2019 gaan Radio Barbier en Repmond Rock samenwerken om een tijdelijk radiostation tot in de woonkamers van de Kruibekenaars te brengen. “Omdat het gemeentehuis van Rupelmonde werd afgebroken en het gemeenschapscentrum nog niet klaar zal zijn, wordt nog uitgekeken naar een andere locatie om van 6 tot 20 juni 2019 de radiostudio in te richten”, vervolgt Van de Velde. “Ook nu zullen de medewerkers van Radio Barbier weer worden ingeschakeld om de inhoud van de radioprogramma’s te verzorgen.”

Om de Kruibekenaar alvast warm te maken voor het nieuwe radioproject zal de ploeg van Radio Barbier aanwezig zijn op de kerstmarkten van Bazel op 9 december en Rupelmonde op zondag 16 december. Met sfeervolle muziek in de stand zal de bezoeker worden uitgenodigd om zijn e-mailadres achter te laten en een enquête met enkele korte vragen te beantwoorden. Als beloning krijgt hij dan een nuttig kerstgeschenkje.