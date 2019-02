Provincie geeft negatief advies voor bouw windturbines Kristof Pieters

21 februari 2019

18u18 5 Kruibeke De provincie heeft een negatief advies gegeven voor de bouw van drie nieuwe windturbines in Kruibeke en Temse. Eerder werden er al bijna 3.000 bezwaarschriften ingediend en gaven ook de gemeentebesturen een negatief advies.

De aanvraag voor een windmolenpark tussen de Kraakwijk (Bazel), Lauwershoek (Temse) en de E17 deed al heel wat stof opwaaien. Het actiecomité Tegenwind verzamelde een paar duizend bezwaarschriften in Temse tegen de bouw van drie windmolens van 200 meter hoog. De aanvraag is volgens het actiecomité in strijd met de voorschriften van het gewestplan en er wordt ook gewezen op het feit dat de schansen, forten en bunkerlinie tussen Haasdonk en Steendorp geklasseerde monumenten zijn. Het actiecomité vreest echter vooral de geluidshinder en slagschaduw van deze mastodonten.

De gemeente Temse sloot zich meteen aan bij deze argumenten en gaf een negatief advies. Kruibeke diende in eerste instantie geen advies in omdat het vorige college hierover verdeeld was. SamenVoorKruibeke was namelijk voorstander, maar CD&V niet. Normaal gezien beschouwt de provincie ‘geen advies’ als een stilzwijgend positief advies. Na de verkiezingen maakte de nieuwe bestuurscoalitie van N-VA en CD&V echter duidelijk aan de provincie dat ze negatief tegenover de plannen staat. Het provinciebestuur heeft zich nu zelf ook negatief uitgesproken omdat de windmolens buiten de zogenaamde zoekzone zouden worden gebouwd en omdat er geen milieueffectenrapport (MER) werd opgemaakt. De aanvragers kunnen wel opnieuw een dossier indienen mét MER en de inplanting van de windmolens verschuiven zodat ze alsnog binnen een zoekzone vallen.