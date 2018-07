Provincie buigt zich over waterhuishouding Gauwstraat 26 juli 2018

De provincie Oost-Vlaanderen gaat de waterhuishouding in de Gauwstraat in Bazel onder de loep nemen. De gemeente heeft zelf al een aantal maatregelen genomen om eventuele wateroverlast te voorkomen. Het gaat echter om een structureel probleem met een ingebuisde gracht die te klein is. Gemeenteraadslid Dimitri Van Laere (N-VA) peilde naar een stand van zaken en vraagt om de betrokken eigenaars zeker op voorhand te horen in dit dossier. Volgens burgemeester Jos Stassen (SamenVoorKruibeke) zal de provincie dit ook doen. (PKM)