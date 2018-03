Projectingenieur Stefaan gehuldigd 09 maart 2018

In kasteel Wissekerke in Bazel is Stefaan Nollet gehuldigd door het gemeentebestuur. Nollet is al van bij de start betrokken bij de realisatie van het gecontroleerde overstromingsgebied Polders van Kruibeke. Als projectingenieur staat hij ook al vele jaren in nauw contact met het gemeentebestuur. De huldiging vond plaats tijdens de voorstelling van de nieuwe toeristische gids. Burgemeester Jos Stassen loofde Stefaan.





(PKM)