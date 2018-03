Proefproject met woonerf in Veldstraat 23 maart 2018

In de Veldstraat in Rupelmonde wordt de verkeerssituatie aangepast om zo de verkeersveiligheid te verbeteren. De straat wordt een woonerf én een eenrichtingsstraat tussen de Kloosterstraat en de Kouterstraat. Het gaat om een proefproject dat kadert in het nieuwe mobiliteitsplan. In een eerste fase rond 26 maart zal enkelrichting worden ingevoerd en wordt de snelheid verlaagd naar 30 km/uur. In een tweede fase deze zomer worden gemarkeerde parkeervakken aangelegd en zal het regime van woonerf worden ingevoerd met een maximumsnelheid van 20 km/uur.





(PKM)