Prins Laurent woont concert Brassband bij KRISTOF PIETERS

16 maart 2018

23u01 0

Brassband Strijd naar 't Recht krijgt vandaag zaterdag 17 maart hoog bezoek. Prins Laurent zal een muzikale evocatie over de Eerste Wereldoorlog bijwonen in de parochiekerk van Rupelmonde. De brassband wordt gedirigeerd door Henri De Roeck en versterkt door sopraan Edwige Cardoen en doedelzakspeler Guy Fosté, de persoonlijke doedelzakspeler van Schotse graaf graaf Hugh Montgomery de Montgomery. De 17-jarige muzikanten Senne Jonckers en Neel Hannes brengen hun versie van In Flanders Fields, dat geschreven werd voor een schoolvoorstelling en waarmee ze al naar herdenkingsconcerten in Groot-Brittannië mochten. Het concert is een mix van muziek met beeld. Na afloop kan de tentoonstelling 'Vrouwen in de Groote Oorlog' bezocht worden die in de kerk staat opgesteld. Kaarten kosten 12 euro voor volwassenen en 6 euro voor kinderen jonger dan 12 jaar. Het concert start om 19.45 uur.