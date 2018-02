Postkoetspoetsers winnen Sint-Jorisquiz 27 februari 2018

Voor de zeventiende keer organiseerde het Sint-Jorisinstituut uit Bazel een grote quiz. Ook dit jaar kwam weer een mooi deelnemersveld van 29 ploegen opdagen. Ploegen die soms exotische namen droegen en die bestonden uit vrienden, familieleden, kennissen... De quiz bestond uit tien spelronden met telkens acht vragen of opdrachten. Hierbij waren de thema's uiteenlopend: sport, film, muziek en wetenschappen maar ook Vlaanderen vakantieland en De Slimste Mens onder andere kwamen aan bod. De ploeg 'Postkoetspoetsers' stak er met kop en schouders bovenuit. Geen verrassing, want zij waren ook de voorbije jaren de winnaars van de Sint-Jorisquiz en waren erop gebrand om hun heerschappij te verlengen. Zilver was voor 'Kwisthetnie' en brons voor 'Bloemschikclub De triestige planten'.





(PKM)