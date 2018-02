Popverbranding als afsluiter van carnaval 14 februari 2018

De Orde van Mercator heeft maandagavond een punt achter het carnavalsweekend gezet met een traditionele popverbranding. Het was nog maar de tweede keer dat dit initiatief werd genomen. Er werd een twee meter hoge 'Spèkulausman' in vuur en vlam gezet.





"De pop is een knipoog naar de bijnaam van de Rupelmondenaren", zegt voorzitter Hippoliet Foubert. "Er wordt namelijk gezegd dat het 'spèkulausmannen' zijn."





Na de popverbranding volgde nog een kroegentocht langs de Rupelmondse cafés met de 'Leuvense Studentenfanfare'. Voorafgaand aan de popverbranding was er ook nog de 31ste Mercatorworp, waarbij 1.000 'rochekes' te grabbel werden gegooid. Het was meteen ook de allerlaatste keer dat dit gebeurde vanop de pui van het oude gemeentehuis. Dat zal binnenkort namelijk onder de sloophamer verdwijnen voor de bouw van een nieuw gemeenschapscentrum. (PKM)