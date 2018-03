Polders genomineerd voor Natura 2000 Award 24 maart 2018

De Polders van Kruibeke zijn genomineerd voor de Europese 'Natura 2000 Award'. Het Life+ project 'Scalluvia' herstelt zeldzame natuur in de Polders van Kruibeke, het grootste overstromingsgebied langs de Schelde binnen het Sigmaplan. Natuurontwikkeling in dichtbevolkte gebieden stuit dikwijls op weerstand van verschillende belangengroepen. Scalluvia werd geselecteerd als finalist uit 75 inzendingen in de categorie 'verzoenen van belangen en percepties' omdat het project erin geslaagd is omwonenden en betrokkenen mede-eigenaar te maken van het natuurgebied.





Een professionele jury beoordeelt nu de finalisten en maakt de winnaars bekend tijdens de prijsuitreiking op 17 mei. De komende weken kunnen ook alle Europese burgers stemmen op hun favoriet. Het project met de meeste stemmen wint de felbegeerde European Citizens' Award. Je kan de Polders van Kruibeke steunen door te stemmen via scalluvia.eu (PKM)