Playa Crubeca zoekt grootste talent uit gemeente OOK BARBECUE, FILMAVOND EN SPRINGKRIEBELS OP STRAND AAN KERK KRISTOF PIETERS

14 augustus 2018

02u34 0 Kruibeke Wie niet op reis vertrekt, kan in Kruibeke onder de eigen kerktoren genieten van een zomers strand. Playa Crubeca plooit er voor de derde maal de strandstoelen open en organiseert een reeks leuke activiteiten. Voor het eerst gaan de organisatoren ook op zoek naar het grootste talent.

"Er vinden deze zomer vier evenementen plaats op Playa Crubeca, maar je kunt ook naar het strand komen als er niets te doen is", zegt schepen Tina Van Havere. "Een fris drankje in de hand, voetjes in het zand en heerlijk ontspannen op het pop-up strand. Breng gerust je eigen zetel, drank en versnaperingen mee of geniet van wat de zomerbar te bieden heeft." Ook deze zomer heeft Playa Crubeca een topprogramma in petto, met onder meer een talentenjacht, foodtrucks, openluchtcinema, dansinitiatie en ontelbare springkastelen.





Op 15 augustus wordt de aftrap gegeven met een grote barbecue en salsa-initiatie van 11 tot 22 uur. "De formule is dezelfde gebleven", legt Van Havere uit. "Breng je eigen eten en drinken mee naar de barbecue en laat je vlees bakken door de burgemeester en schepenen."





Op 18 augustus is er Playa Pop van 16 tot 2 uur. Dit is een nieuwe avond in het Playa Crubeca-programma. "We beginnen met een kinderdisco, gevolgd door 'Kruibeke's got talent'. Dit wordt de grootste zoektocht ooit naar talent in Kruibeke. Wie een uniek talent heeft waarmee je de jury kan verbazen en het publiek kan entertainen mag zich kandidaat stellen. Leeftijd, podiumervaring, alleen, in groep of met een vereniging, maakt allemaal niet uit." Inschrijven kan via jeugd@kruibeke.be. Daarna smijten de organisatoren er nog een paar covergroepjes tegenaan en als afsluiter is er een openluchtparty met dj.





'Foodies@themovies' staat gepland op 23 augustus van 14 tot 23 uur Op het menu staat de kinderfilm Monsters & Co om 16 uur en De Buurtpolitie: De Tunnel om 18 uur.





Stemming avondfilm

Voor de avondfilm om 20.30 uur loopt momenteel nog een poll op het Facebookevenement. Je kan kiezen tussen FC De Kampioenen 3 en Frits en Freddy. Er zullen ook verschillende foodtrucks aanwezig zijn.





Als afsluiter is er net als de voorbije jaren het evenement 'Springkriebels' op 26 augustus. Van 10 tot 18 uur zal het hele plein weer volledig vol met opblaasbare attracties en games staan. Bij goed weer is er ook een waterpret.





Alle activiteiten vinden plaats op het O.L.Vrouwplein in Kruibeke. De toegang is zoals steeds gratis. Eten en drinken mag je zelf meebrengen of ter plaatse kopen.





Voor meer informatie kan je terecht op: www.facebook.com/PlayaCrubeca.