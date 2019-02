Peter De Wilde mag officieel wapenschild dragen: “Fier maar niet de bedoeling om ermee te pronken” Kristof Pieters

28 februari 2019

13u31 0 Kruibeke Historicus Peter De Wilde mag voortaan een officieel wapenschild op zijn briefhoofd zetten. Hij is één van de 17 Vlamingen die deze erkenning krijgt van de Vlaamse regering. “Ik zou zelf nooit het initiatief hebben genomen maar ik moet wel toegeven dat ik het fijn vind om te krijgen. Bovendien was ik nauw betrokken bij de opmaak ervan.”

Het is de Vlaamse Heraldische Raad die door de regering belast is met de praktische uitvoering van de ‘wapenbrieven’. De Vlaamse regering mag zowel oude wapens erkennen als nieuwe wapens verlenen. “Zo’n wapenschild vertelt door middel van figuren, kleuren en heraldische symbolen over mensen, hun karakter, beroep of afkomst”, licht Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) toe. “Het is een manier om met een origineel embleem je identiteit te bevestigen en aan het nageslacht door te geven. Een eeuwenoud gebruik, dat zijn oorsprong kent in de middeleeuwen.”

Elke privépersoon, vereniging of instelling kan een aanvraag indienen voor de officiële registratie van een oud of nieuw wapen. Daarnaast kan de Vlaamse regering ook zelf beslissen een wapenbrief toe te kennen aan iemand omwille van specifieke verdiensten. Dit jaar werden er 17 wapenbrieven uitgereikt.

Peter De Wilde, administrateur-generaal bij Toerisme Vlaanderen en voorzitter van het Davidsfonds, is één van hen. “Het was voormalig gedeputeerde Jef Dauwe, lid van de Heraldische Raad, die me het voorsteel deed en vroeg of ik zo’n wapenschild wou dragen. Ik was wel vereerd maar ondernam verder geen stappen tot ik plots een ontwerp kreeg toegestuurd. Ik heb zelf ooit nog een opleiding heraldiek gevolgd en dus ligt de materie me wel nauw aan het hart. Ik besloot daarom op de uitnodiging in te gaan. De professioneel tekenaar heb ik uiteraard wel zelf betaald. Ik kreeg ook inspraak in het ontwerp. De sleutels in het schild verwijzen naar mijn geboortedorp Bazel en de ‘wilde’ eenden verwijzen naar mijn naam maar ook naar mijn beroep. Toeristen zijn immers ook trekvogels. De gekruiste sleutels tot slot komen ook voor in het wapenschild van de gemeente. De leuze ‘virtus clavis vicotiae’ onder het wapenschild heb ik zelf gekozen. Het betekent zoveel als ‘deugd is de sleutel om wensen te vervullen’.

Normaal gezien kan een wapenschild worden doorgegeven aan erfgenamen maar die zijn er in het geval van Peter De Wilde niet. “Ik zie het echter vooral als een bijzonder fijne erkenning en ben er toch wel fier op. Niet dat ik nu ga pronken met dit wapenschild. Ik ga er dus geen vlag van laten maken en boven op mijn dak zetten”, lacht hij. “Ik krijg gelukkig vooral positieve reacties maar sommige mensen vinden zo’n wapenschild niet meer van deze tijd. Als historicus kan ik het wel waarderen maar ik ga er dus niet teveel mee naar buiten komen. Waar ik wel aan dacht is om er binnenkort een ex-libris van te laten maken. Dan kan ik er zelf tijdens het lezen van genieten in alle bescheidenheid.”