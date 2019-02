Personeel snelwegparking E17 voert actie tegen hoge werkdruk



Burger King en Starbucks houden deuren dicht Kristof Pieters

08 februari 2019

13u08 0 Kruibeke Het personeel van het benzinestation langs de snelweg E17 in Kruibeke heeft vandaag het werk neergelegd uit onvrede met het gevoerde beleid en de toenemende werkdruk. “Er is veel te weinig volk om alles vlot draaiende te houden, loonbrieven kloppen nauwelijks en mensen hebben geen overzichtelijk uurrooster”, klinkt het bij de vakbonden. Vandaag blijft alvast Burger King en Starbucks in het station Noord dicht.

De twee grote servicestations langs de autosnelweg E17 in Kruibeke worden uitgebaat door de EG Group. In april vorig jaar ondergingen die een grote metamorfose en openden er filialen van Burger King en Starbucks. Het gaat om franchise vestigingen die door EG Group van personeel worden voorzien en net daar wringt het schoentje. “Nog nooit is een Big Whopper zo rauw geserveerd”, klaagt het personeel. “Er zijn gewoon te weinig correct betaalde handen om hem met zorg te bereiden.”

Volgens vakbondssecretaris Benny Willems (BBTK) slepen de problemen intussen al twee jaar aan. “Er is vaak veel te weinig volk om de boel hier draaiende te houden”, schetst hij de situatie. “Veel mensen haken ook af omwille van de onoverzichtelijke uurroosters. Als het minder druk is, worden mensen naar huis gestuurd en omgekeerd bellen ze personeel op als er piekmomenten zijn. Men kan enige flexibiliteit vragen van de mensen maar ze hangen ook niet aan een touwtje. Daar komt dan nog bovenop dat de loonbrieven vaak niet kloppen en overuren niet vergoed zijn.”

De problemen zijn het grootst in het station Noord, in de rijrichting van Gent. Er werken zo’n 80 tot 90 mensen. Daar werd vrijdagochtend om 6 uur een stakingspiket opgetrokken. “De directie was op de hoogte en had al volk gestuurd om zelf de shop te openen”, getuigt een werkneemster. “We hebben daar echter een stokje voor gestoken door de toegang te blokkeren en alle deuren met linten af te spannen. We laten enkel mensen binnen voor het toilet dat voor deze gelegenheid ook gratis is.”

Het personeel benadrukt dat de actie een ultiem middel is om gehoord te worden door de directie. “Deze twee servicestations langs de E17 zijn 365 dagen per jaar geopend, dus ook op zon- en feestdagen. Ik wacht echter nog altijd op de uitbetaling van een feestdag waarop ik vorig jaar heb gewerkt”, zucht één van de werkneemsters. “De werkdruk wordt ook steeds groter. Het filiaal van Burger King houden we met soms met een handvol mensen draaiende van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. De reden: voor zo’n ‘hamburgerjob’ bedanken steeds meer mensen.”

Na onderhandelingen werd beslist om de shop vrijdagmiddag te laten heropenen maar niet het personeel maar wel het management zelf moest achter de kassa en de balies plaatsnemen. Burger King en Starbucks blijven de rest van de dag dicht. “Er is afgesproken om dinsdag rond de tafel te gaan zitten”, zegt Pol Schats (LBC). “Onze eerste indruk is dat de directie van EG Group niet echt op de hoogte is van de problemen hier op de werkvloer. Men geeft het lokaal management te veel vrijheid in de organisatie van het werk en daar loopt het fout. Het kan bijvoorbeeld niet dat één iemand bij Burger King zowel de klanten moet bedienen als inpakken en dan ook nog eens de afwas zou moeten doen. Er is zoiets als een minimumbezetting die gerespecteerd moet worden. Er moet dus meer feedback komen naar de directie en er moet vooral voor gezorgd worden dat er voldoende volk op de vloer staat om alle werk rond te krijgen. Tot slot eisen we ook een correcte en tijdige uitbetaling van de lonen.”

Als er dinsdag niet tot een akkoord gekomen wordt, volgt op 13 maart een verzoeningsvergadering in Brussel.