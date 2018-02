Partners gezocht voor 'Playa Crubeca' 21 februari 2018

In augustus is er opnieuw een editie van Playa Crubeca waarbij er zomers activiteiten worden georganiseerd op het grasplein naast de kerk. Op 15 augustus is er een barbecue en salsa en op 18 augustus staat Playa Pop al op het programma. Op 23 augustus is er Foodies@themovies en op 26 augustus is er terug Springkriebels met een enorm aanbod aan springkastelen. Er zijn echter heel wat helpende handen nodig. Daarom is het gemeentebestuur op zoek naar jeugdbewegingen, verenigingen, ondernemers of caféhouders die een aanbod van eten, drinken en/of entertainment willen voorzien tijdens het evenement.





Men kan zich aanmelden via jeugd@kruibeke.be. (PKM)