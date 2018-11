Parkeerverbod langs bluswaterreservoir Kristof Pieters

14 november 2018

De gemeenteraad van Kruibeke heeft in een aanvullend verkeersreglement een parkeerverbod uitgevaardigd voor de Kasteleinsstraat ter hoogte van de bluswatervijver. Dat reservoir werd aangelegd in het industriepark Hogenakkerhoek zodat de brandweer over voldoende bluswater beschikt bij calamiteiten. Er is vastgesteld dat ter hoogte van dit reservoir regelmatig auto’s en vrachtwagens geparkeerd staan waardoor de toegang voor brandweerwagens tot het reservoir verhinderd wordt. De hulpverleningszone Waasland en de gemeentelijke technische dienst adviseerden daarom om langsheen de vijver een parkeerverbod langs beide straatzijden in te voeren zodat dit reservoir steeds toegankelijk is.