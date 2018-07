Over leven en overleven tijdens Groote Oorlog 04 juli 2018

De expo 'Weerbaar Waasland' brengt het verhaal van de Eerste Wereldoorlog door de ogen van Waaslanders. Op welke manier beleefden ze de Groote Oorlog, zowel aan het front als in het dagelijkse leven? De tweeledige tentoonstelling 'Weerbaar Waasland' brengt het unieke verhaal van de regio in woord en beeld. Enerzijds is er de tentoonstelling die je uitdaagt om na te denken over de dilemma's van Waaslanders tijdens de Eerste Wereldoorlog. Aan de hand van persoonlijke verhalen en foto's neemt de tentoonstelling je mee naar het Waasland in oorlogstijd. Anderzijds is er de fototentoonstelling die het IJzerfront toont door de lens van de Lokerse pater-scheutist Gustaaf Drossens (1892-1962). Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de jonge Drossens opgeroepen als brancardier en ziekenverpleger. Gewapend met een fototoestel nam hij unieke en nooit eerder vertoonde foto's aan het front. Zijn foto's worden in deze tentoonstelling vergezeld van persoonlijke verhalen van Drossens zelf en andere Waaslanders in de oorlog. Beide expo's reizen het Waasland rond en zijn van nu tot 12 juli te bezoeken in OC De Brouwerij. (PKM)