Oud-leerling demonstreert elektrische racewagen 27 april 2018

Om studenten aan te sporen om voor een technische richting te kiezen, was gisteren oud-leerling Lode Van Assche te gast op het Sint-Jorisinstituut. Hij had een wel erg bijzondere elektrische racewagen bij, die ontwikkeld werd door een team van KULeuven en Thomas More. Lode studeert momenteel voor burgerlijk ingenieur en werkte mee aan de ontwikkeling. Een testritje maken, zat er voor de leerlingen wel niet in. "Iets te gevaarlijk", lacht Lode. "De topsnelheid van 117 per uur is niet zo hoog, het is vooral de acceleratie die enorm groot is." Leerkracht Danny De Gendt was ook onder de indruk. "We hebben Lode gevraagd voor een paar workshops omdat we de leerlingen eens willen tonen dat technische richtingen enorm gevarieerd en boeiend kunnen zijn." (PKM)